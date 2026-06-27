Il futuro di Oumar Solet resta ancora tutto da scrivere. Quella che sembrava una trattativa destinata a entrare rapidamente nel vivo tra Inter e Udinese ha infatti subito un rallentamento, con i contatti tra i due club che negli ultimi giorni non hanno registrato sviluppi significativi.

Trattativa in fase di stallo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono rimasti fermi all'offerta da circa 20 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dall'Udinese, che continua a valutare il difensore francese sensibilmente di più.

Anche il recente focus dell'Inter sull'operazione, poi sfumata, per Marco Palestra ha contribuito a rallentare il dialogo con il club friulano, che attende un eventuale rilancio.

Solet aspetta, ma i tempi si allungano

Nel frattempo Solet è rientrato dalle vacanze in Brasile, dove ha trascorso alcuni giorni anche in compagnia dell'ex attaccante nerazzurro Adriano. Dal punto di vista del giocatore e del suo entourage, però, cresce la consapevolezza che la trattativa possa slittare ancora, probabilmente fino alla prima settimana di luglio.

L'Atletico Madrid segue gli sviluppi

A complicare ulteriormente lo scenario c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid. I Colchoneros non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale all'Udinese, ma stanno monitorando attentamente la situazione.

Un eventuale affondo del club spagnolo, capace di soddisfare le richieste economiche sia dell'Udinese sia del giocatore, potrebbe spingere l'Inter a rivedere la propria strategia e ad aumentare l'offerta per evitare di perdere uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa.