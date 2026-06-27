Attraverso un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulla trattativa per Trevoh Chalobah. Il Como ha già offerto diversi giorni fa 25 milioni di euro: pochi per il Chelsea che parte da una cifra di 40 che potrà poi essere trattata. I Lariani restano comunque in corsa, l’Inter sta intanto facendo le sue valutazioni internamente. Dal canto suo il Chelsea non sta chiudendo con il Como anche perché aspetta offerte di altri club, magari proprio dall’Inter.

Chalobah piace da tempo al ds nerazzurro Piero Ausilio e a tutta la dirigenza dell’Inter e lo stesso giocatore sarebbe ben felice di venire in Serie A: l’Italia è sempre stata un suo pallino. Como e Inter restano dunque interessati, resta da capire chi dei due club vorrà alla fine effettivamente affondare il colpo.