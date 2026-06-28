Dietro la richiesta di 25 milioni di euro per Anan Khalaili da parte dell'Union Saint-Gilloise c'è il Maccabi Haifa. La stampa israeliana, nel dare la notizia del duello tra Inter e Napoli per il terzino classe 2004, ricorda infatti che all'atto di acquistare il giocatore il club belga ha inserito nelle clausole contrattuali una percentuale del 20% sulla plusvalenza da riconoscere al suo club di provenienza, il che incide sulle considerazioni finanziarie dell'Union Saint-Gilloise nell'ambito dei colloqui in particolare coi partenopei.

Se Khalaili venisse ceduto, ad esempio, per 20 milioni di euro, il Maccabi Haifa avrebbe diritto pertanto ad incassare circa 2,5 milioni di euro. Ricordiamo che il club belga aveva acquistato l'esterno dal club della città sotto il Monte Carmelo per 7,5 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 17:20 / Fonte: Sport1
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.