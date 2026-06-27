Il futuro di Nico Paz è ormai definito: il fantasista argentino continuerà a vestire la maglia del Como, che si appresta a completare l'acquisto più costoso della propria storia dopo la complessa trattativa con il Real Madrid.

L'operazione con il Real

I Blancos hanno dapprima esercitato il diritto di recompra versando i 9 milioni di euro previsti dagli accordi, per poi trovare un'intesa con il Como sulla cessione a titolo definitivo del classe 2004. Il club lariano investirà 60 milioni di euro per riportare Nico Paz alla corte di Cesc Fabregas, mentre il Real si è riservato una nuova clausola di riacquisto da 80 milioni di euro, esercitabile nell'estate del 2027. Un'operazione che ha chiuso definitivamente anche le speranze dell'Inter, rimasta alla finestra senza riuscire a inserirsi nella trattativa.

La foto con Zanetti

A poche ore dalla fumata bianca, però, un'immagine pubblicata sui social ha attirato l'attenzione. Attraverso una storia Instagram, Pablo Paz, padre e agente del giocatore, ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme al vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti durante un concerto della band argentina Ciro y los Persas a Dallas, dove entrambi si trovano per seguire il Mondiale. Nella foto compaiono anche le rispettive mogli e due maglie dell'Argentina: la numero 8 di Zanetti e la 18 di Nico Paz, autografata con una dedica.

Un'amicizia di lunga data

Lo scatto ha inevitabilmente alimentato curiosità, anche alla luce dell'interesse mostrato dall'Inter per il trequartista argentino nelle ultime settimane. Tuttavia, dietro l'incontro non ci sarebbe alcun retroscena di mercato. Tra Pablo Paz e Javier Zanetti esiste infatti un rapporto di amicizia consolidato, nato ai tempi della Nazionale argentina e mantenuto negli anni.