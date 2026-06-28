Secondo quanto si legge sull'edizione online de Il Tirreno, il Pisa avrebbe inserito nella lista degli obiettivi di mercato Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, che nell'ultima stagione ha disputato 26 partite, segnando un gol, in Serie C con l'Inter Under 23. Sul nerazzurro, che è attualmente impegnato all'Europeo di categoria con l'Under 19, c'è anche il Catanzaro, partito però in ritardo rispetto al club di via Gioberti, che si è mosso per primo.

Cocchi è reduce dal suo primo anno tra i professionisti ma vantava già una presenza in Champions League nell'annata 2024-2025; quest'anno, invece, Christian Chivu lo ha fatto debuttare in Serie A nel finale dell'ultima gara di campionato pareggiata 3-3 contro il Bologna. Da capire, se si riattiverà l'asse di mercato tra Pisa e Inter dopo la trattativa andata in porto la scorsa estate per Ebenezer Akinsanmiro.