Oltre a valere il suo primo gol in una Coppa del Mondo, il rigore segnato da Lautaro Martinez nel corso della gara di Dallas tra Argentina e Giordania ha un valore particolare anche sul piano statistico: si tratta infatti del primo rigore realizzato dall'Argentina ai Mondiali in questo millennio, che è stato trasformato da un giocatore diverso da Lionel Messi.

Per risalire all'ultimo bisogna risalire addirittura al 30 giugno 1998, quando Gabriel Omar Batistuta trasformava la sua massima punizione contro l'Inghilterra negli ottavi di finale dei Mondiali di Francia '98, partita vinta dalla Seleccion ai calci di rigore (in quella circostanza segnò anche Javier Zanetti).