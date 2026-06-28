Dopo il debutto mondiale contro l'Algeria nel primo match, Nico Paz si è tolto la soddisfazione di partire titolare alle spalle del duo Alvarez-Lautaro nel match vinto dall'Argentina per 3-1 contro la Giordania. Il fantasista argentino di recente è stato al centro del calciomercato. Suo papà Pablo, amico di lunga data di Javier Zanetti, in un'intervista ai microfoni di Diretta ha fatto chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Nico Paz giocherà ancora nel Como la prossima stagione. Perché avete preso questa decisione?

"La sua volontà era proprio quella di restare un altro anno al Como. È stata una scelta difficile perché il Real Madrid lo voleva fortemente, ma anche i Blancos hanno ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare anche la Champions League, sarebbe stata la soluzione migliore per la sua crescita. Se verrà esercitata la clausola di recompra, potrà tornare a Madrid in futuro. Intanto lui è felice perché a Como si trova benissimo e si sente molto apprezzato".

Il Como è stata la scelta migliore per Nico?

"Sì, assolutamente. Per tutto: l'ambiente, il progetto societario, l'allenatore. Lui lì è felice e quando un giocatore si sente bene e valorizzato significa che è nel posto giusto. Credo sia stata davvero la scelta migliore per lui".

Nell'accordo con il Como è prevista una recompra da parte del Real Madrid?

"Sì, in linea di principio è prevista una clausola di recompra nel contratto. Restano ancora da definire e limare alcuni dettagli, come ad esempio il prezzo".

Dove può arrivare il Como nella prossima stagione?

"Il progetto è molto ambizioso. La società sta facendo investimenti importanti e ne farà altri. Sarà una squadra competitiva, soprattutto perché dovrà affrontare una vetrina come la Champions League. Migliorare la stagione appena conclusa non sarà affatto semplice, ma credo che abbiano tutte le possibilità per disputare un altro grande campionato".

È stato Nico a chiedere espressamente di restare al Como?

"Sì, assolutamente. È felice, aveva tanta voglia di continuare questo percorso e si trova davvero molto bene con tutto l'ambiente".