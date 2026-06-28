Brooke Norton-Cuffy è uno dei profili seguiti per la fascia destra di diverse formazioni di Serie A. Vi abbiamo parlato negli scorsi giorni di un sondaggio anche dell'Inter. Secondo quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica, Sul giocatore ci sono anche Fiorentina, e Juventus, oltre al Napoli. Il club partenopeo e la Fiorentina hanno manifestato il loro gradimento: Napoli sarebbe disposto a fare un'offerta al Genoa di 15 milioni di euro. Il Grifone parte da una cifra di 20 milioni.

Sezione: Focus / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 18:23
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione