Inizio settimana particolarmente frenetico per il Panathinaikos, che si appresta ad accogliere ben due nuovi acquisti presso il ritiro di Apeldoorn nei Paesi Bassi. Domani, infatti, Elmin Rastodor, attaccante provenientre dagli svizzeri del Thun, effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto quadriennale che lo legherà al club greco per poi recarsi martedì mattina nella sede della preparazione estiva dei Verdi insieme al direttore tecnico Stefanos Kotsolis.

Arriverà direttamente nei Paesi Bassi, che sono oltretutto il suo Paese, Stefan de Vrij, che dopo la fine dell'esperienza all'Inter ha accettato la sfida della squadra allenata da Jacob Nystrup. Domani sono in programma anche per lui i test medici ad Amsterdam prima di andare a conoscere i suoi nuovi compagni.