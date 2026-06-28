Il Catanzaro guarda con interesse a Matteo Cocchi, terzino sinistro dell'Inter Under 23 già alla sua prima esperienza in Serie A. Secondo quanto riferisce TuttoC.com, il giocatore dovrebbe vestire la maglia giallorossa con la formula del prestito. Il Pisa, nella giornata di ieri, sembrava essere in prima fila per assicurarsi il giovane dell’Inter, classe 2007, nonostante negli ultimi giorni si sia inserito con decisione anche il Catanzaro. Ma adesso il club calabrese prova il sorpasso. Da domani iniziano giorni davvero caldi in questo senso.

Sezione: Mercato / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 17:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione