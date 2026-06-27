Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Croazia-Ghana, partita decisiva per la selezione di Zlatko Dalic e valida per la terza e ultima giornata del Gruppo L dei Mondiali.

Il ct croato si affida ancora a Petar Sucic, ormai un punto fisso per la Nazionale. Con lui tante vecchie conoscenze dell'Intet, da Perisic a Kovacic. Si gioca a Philadelphia, calcio d'inizio alle 23 italiane, ecco le scelte dei due tecnici:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, P. Sucic, Baturina; Budimir. A disp. Kotarski, Pandur, Caleta-Car, Erlic, Fruk, Gvardiol, Kakic, Kramaric, Matanovic, Moro, Musa, Marco Pasalic, Mario Pasalic, L. Sucic, Vuskovic. All. Zlatko Dalic.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; Sulemana, Ayew, Semenyo. A disp. Anang, Ati Zigi, Adu, Baba, Boakye, Bonsu Baah, Fatawu, Mumin, Nuamah, Opoku, Peprah, Seidu, Thomas-Asante, Williams, Yirenkyi. All. Carlos Queiroz.

ARBITRO: Fischer (Canada).