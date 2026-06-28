Con le ultime partite giocate nella notte italiana si è conclusa l'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali che ha regalato anche un finale destinato a far discutere. Il pareggio per 3-3 tra Austria e Algeria, nello stesso girone dell'Argentina, permette a entrambe le nazionali di accedere ai sedicesimi di finale, ma il modo in cui è maturato il risultato ha acceso numerose polemiche. Dopo il 2-2, infatti, le due squadre hanno rallentato vistosamente il ritmo, gestendo il pallone fino ai minuti di recupero. Al 93' il gol di Mahrez sembrava eliminare l'Austria, ma pochi istanti dopo Kalajdzic ha firmato il definitivo 3-3 che ha riportato entrambe in zona qualificazione.
L'Austria chiude così al secondo posto nel girone dell'Argentina e sfiderà la Spagna, mentre l'Algeria di Vladimir Petkovic, tra le migliori terze, affronterà la Svizzera. Per gli algerini è una qualificazione storica, la seconda di sempre ai Mondiali, mentre gli austriaci tornano a superare la fase a gironi dopo oltre quarant'anni.
Uzbekistan, sfuma il sogno contro il Congo
Grande rammarico per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che ha accarezzato a lungo una storica vittoria contro la Repubblica Democratica del Congo. Gli asiatici erano passati in vantaggio con Shomurodov e hanno difeso il risultato per oltre un'ora. Nella ripresa, però, gli africani hanno aumentato il ritmo e sono riusciti a ribaltare il risultato, vincendo 3-1. Nonostante l'eliminazione, l'Uzbekistan saluta il Mondiale con una prestazione positiva, mentre la Repubblica Democratica del Congo festeggia una qualificazione storica ai sedicesimi.
Colombia protagonista, Portogallo delude
A Kansas City termina senza reti la sfida tra Colombia e Portogallo, ma il pareggio premia soprattutto i sudamericani. Lo 0-0 consente infatti alla Colombia di chiudere il girone al primo posto e di affrontare il Ghana nel turno successivo, evitando un percorso molto più complicato.
Il Portogallo dovrà ora affrontare la Croazia di Sucic, in gol contro il Ghana, in un incrocio decisamente più complicato, mentre la Colombia si presenta alla fase a eliminazione diretta come una delle squadre più convincenti del torneo. Il pareggio, inoltre, sposta Cristiano Ronaldo dalla parte opposta del tabellone rispetto a Lionel Messi: un eventuale confronto tra i due campioni potrà avvenire soltanto in una possibile finale mondiale.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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