L'Argentina è già certa del primo posto nel proprio girone e affronterà la Giordania nell'ultima giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026 senza particolari pressioni. La sfida è in programma nella notte tra venerdì e sabato, alle 4:00 italiane, a Dallas.
Messi verso la panchina
In conferenza stampa il commissario tecnico Lionel Scaloni ha confermato che Lionel Messi non partirà dal primo minuto. Una scelta dettata dalla volontà di gestire le energie del capitano in vista della fase a eliminazione diretta.
Il ct argentino è pronto a rivoluzionare la formazione, concedendo spazio ai calciatori impiegati meno nelle prime due gare del torneo.
Coppia Lautaro-Julián, chance per Nico Paz
Tra le novità più interessanti c'è la possibilità di vedere insieme dal primo minuto Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Scaloni, che in passato ha spesso spiegato di non considerare il doppio centravanti la sua soluzione preferita, approfitterà della gara contro la Giordania per testare nuove soluzioni offensive.
Dal primo minuto dovrebbe esserci anche Nico Paz, protagonista di una buona settimana di allenamenti e provato titolare nelle ultime sedute. Possibile spazio anche per Giuliano Simeone, altro volto nuovo dell'undici argentino.
Per l'Albiceleste sarà quindi un'occasione per ruotare la rosa e valutare alternative in vista degli ottavi di finale, mantenendo alta la competitività di un gruppo già qualificato come primo del girone.
Autore: Ludovica Ferrante
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