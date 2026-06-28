E' rientrato subito l'allarme rispetto alle condizioni fisiche di Marcus Thuram, costretto a saltare Norvegia-Francia, la gara che venerdì scorso ha incoronato i transalpini come la migliore del girone I del Mondiale 2026.

Alla vigilia della sfida di Boston, Guy Stéphan, assistente del ct dei Bleus, Didier Deschamps, parlando ai giornalisti in conferenza stampa, aveva raccontato di un 'lieve infortunio al polpaccio' che avrebbe impedito all'attaccante dell'Inter di svolgere l'allenamento di rifinitura. In effetti, Tikus non si è allenato col gruppo e, in seguito, ha visto lo show di Dembélé e compagni seduto in panchina. Una scelta presa a livello precauzionale, dato che, secondo quanto si legge su Gazzetta.it, si è trattato solo di un affaticamento.