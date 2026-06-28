Il Parma vuole Franco Carboni a titolo definitivo. L'esterno di proprietà dell'Inter è pronto a muoversi nella direzione dei ducali. Il club emiliano è in fase avanzata di trattativa con l'Inter per acquistarlo. Il giocatore, come evidenzia TuttoCagliari, avrebbe già raggiunto un accordo con il Parma sui termini del contratto, che dovrebbe legarlo al club fino al 2030. Resta da definire la parte di trattativa tra i due club per completare un'operazione già annunciata da diversi giorni.