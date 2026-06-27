Si ferma a un passo dal tricolore il cammino dell'Inter U17 femminile, sconfitta 2-0 dalla Juventus nella finale Scudetto disputata allo Stadio dei Pini "Germano Todoli" di Milano Marittima.

Juventus avanti nel primo tempo

Le bianconere indirizzano il match già nella prima frazione. Dopo appena otto minuti è Grigolo a sbloccare il risultato, trovando il colpo di testa vincente sugli sviluppi dell'assist servito da Marinotto.

La Juventus raddoppia al 35' con Pozzo, che si presenta a tu per tu con Ferraro e firma il 2-0 con un preciso destro all'angolino.

L'Inter ci prova, ma non basta

Nella ripresa le ragazze allenate da Marelli tentano di reagire e aumentano la pressione offensiva nel tentativo di riaprire la partita. La difesa bianconera, però, regge senza concedere occasioni decisive e conserva il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Una stagione comunque da applausi

Nonostante l'amarezza per la sconfitta nell'ultimo atto, si chiude una stagione estremamente positiva per l'Inter U17 femminile. Le nerazzurre hanno disputato un campionato di alto livello, conquistando

Sezione: Giovanili / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 21:15
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture