Si è da poco concluso il gruppo L del Mondiale, con il primo posto blindato dall'Inghilterra con 7 punti grazie a una vittoria non semplicissima a New York contro Panama per 2-0, grazie alle reti di Jude Bellingham e Harry Kane nel giro di 5 minuti tra il 62' e il 67'. 

Al secondo posto arriva la Croazia, che a Philadelphia supera il Ghana per 2-1. Il nerazzurro Petar Sucic sblocca il risultato al 31' con un gran gol dalla distanza, ma nella ripresa al 73' 1Derrick Luckassen (gol inizialmente annullato per fuorigioco con correzione del VAR) realizza il pareggio. Croazia che torna avanti al minuto 83' con un colpo di testa di Nikola Vlasic da corner. Il Ghana comunque rientra nella cerchia delle migliori terze e va ai sedicesimi di finale del Mondiale. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 01:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.