MVP di Croazia-Ghana 2-1, gara che ha regalato la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale come seconda forza del girone L alla squadra di Zlatko Dalic, Petar Sucic parla così del suo capitano, Luka Modric, nella zona mista del Philadelphia Stadium: "Dopo la partita gli ho detto che gioca come se avesse vent'anni - ha spiegato col sorriso sulle labbra il centrocampista dell'Inter -. Oggi è stato incredibile, ha corso molto. Ha vinto tutti i duelli, è stato bravissimo con la palla. E' il nostro miglior giocatore, il nostro leader. Siamo felici che possa guidarci anche in questo Mondiale. Può giocare fino a quando vuole".

Parlando della sua prestazione, condita da un bel gol, Sucic ha aggiunto: "Certo che sono felice di aver dato il mio contributo, ma conta la squadra - le sue parole riportate da Index.hr -. L'importante è vincere, è fondamentale che siamo tutti uniti e che facciamo ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo meritato di vincere. Abbiamo creato molte situazioni pericolose davanti alla loro porta e alla fine abbiamo segnato due gol. Sapevamo quali fossero i loro punti deboli e che non dovevamo concedere loro troppo spazio alle nostre spalle. Alla fine abbiamo giocato bene e meritato di vincere. Il Ghana ha un'ottima squadra, pericolosa e ben organizzata. Ora dobbiamo riposarci bene e prepararci per il prossimo avversario, chiunque esso sia".

Infine, Sucic ha spiegato a chi fosse dedicata la sua esultanza dopo il gol col pallone sotto la maglia: "Mia moglie è incinta, è rimasta a casa. Questa cosa, ovviamente, significa molto per noi. Ho dedicato il gol a lei e al bambino".