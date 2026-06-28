MVP di Croazia-Ghana 2-1, gara che ha regalato la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale come seconda forza del girone L alla squadra di Zlatko Dalic, Petar Sucic parla così del suo capitano, Luka Modric, nella zona mista del Philadelphia Stadium: "Dopo la partita gli ho detto che gioca come se avesse vent'anni - ha spiegato col sorriso sulle labbra il centrocampista dell'Inter -. Oggi è stato incredibile, ha corso molto. Ha vinto tutti i duelli, è stato bravissimo con la palla. E' il nostro miglior giocatore, il nostro leader. Siamo felici che possa guidarci anche in questo Mondiale. Può giocare fino a quando vuole".
Parlando della sua prestazione, condita da un bel gol, Sucic ha aggiunto: "Certo che sono felice di aver dato il mio contributo, ma conta la squadra - le sue parole riportate da Index.hr -. L'importante è vincere, è fondamentale che siamo tutti uniti e che facciamo ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo meritato di vincere. Abbiamo creato molte situazioni pericolose davanti alla loro porta e alla fine abbiamo segnato due gol. Sapevamo quali fossero i loro punti deboli e che non dovevamo concedere loro troppo spazio alle nostre spalle. Alla fine abbiamo giocato bene e meritato di vincere. Il Ghana ha un'ottima squadra, pericolosa e ben organizzata. Ora dobbiamo riposarci bene e prepararci per il prossimo avversario, chiunque esso sia".
Infine, Sucic ha spiegato a chi fosse dedicata la sua esultanza dopo il gol col pallone sotto la maglia: "Mia moglie è incinta, è rimasta a casa. Questa cosa, ovviamente, significa molto per noi. Ho dedicato il gol a lei e al bambino".
𝐒𝐮𝐜̌𝐢𝐜: “𝐇𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢𝐜 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧𝐞‼️”— Sportitalia (@tvdellosport) June 28, 2026
Dopo la vittoria della #Croazia per 2-1 contro il Ghana, Petar #Sucic ha elogiato il suo compagno di reparto Luka #Modric 🇭🇷
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Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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