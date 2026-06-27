Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, l'Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra. Tra i profili che stanno prendendo quota c'è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise.

Khalaili nel mirino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club belga valuta il giocatore 25 milioni di euro. Una richiesta che, almeno finora, ha frenato il Napoli, da settimane sulle tracce dell'esterno ma non ancora disposto a soddisfare le richieste economiche dell'Union Saint-Gilloise.

Proprio questo stallo avrebbe aperto uno spiraglio all'Inter, che nelle ultime ore si è inserita nella corsa al giocatore. Khalaili, arrivato nell'estate del 2024 dal Maccabi Haifa per circa 6,5 milioni di euro, è considerato uno dei talenti più interessanti del campionato belga.

Priorità al rinnovo di Pio Esposito

Parallelamente al mercato in entrata, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare anche sui rinnovi. La priorità è rappresentata da Francesco Pio Esposito, protagonista di una crescita costante e considerato uno dei punti fermi del futuro dell'Inter.

Nella giornata di venerdì si è svolto il primo incontro tra le parti per discutere il prolungamento del contratto. L'obiettivo del club è blindare l'attaccante classe 2005 con un nuovo accordo di lunga durata, confermando la piena fiducia nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.