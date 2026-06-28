Lautaro Martinez ha finalmente trovato il suo primo gol al Mondiale, contribuendo al successo per 3-1 dell'Argentina contro la Giordania. L'attaccante dell'Inter ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, interrompendo il digiuno realizzativo nella massima competizione calcistica per nazionali.

Lautaro: "Mi sto godendo questo Mondiale"



Al termine della partita, l'attaccante dell'Inter ha espresso tutta la propria soddisfazione per il momento che sta vivendo con la maglia dell'Argentina. Ai microfoni di TyC Sports, il numero 9 ha raccontato le emozioni di questa esperienza mondiale.

"Questo Mondiale lo sto davvero godendo. Mi sono preparato per questo", ha dichiarato l'attaccante, sottolineando il lavoro svolto nei mesi precedenti per arrivare nelle migliori condizioni sia dal punto di vista fisico che mentale.

Il sogno Mondiale e le parole su Messi



Nel corso dell'intervista rilasciata a DSports, Lautaro ha invece ribadito quanto sia speciale disputare una Coppa del Mondo. "Per un attaccante è sempre importante segnare, ma la cosa più importante è che vinca l'Argentina. Giocare un Mondiale è un sogno che avevo da bambino. Questo è il mio secondo Mondiale e mi sono preparato al meglio, mentalmente e fisicamente", ha spiegato.

Lautaro ha poi dedicato parole di grande ammirazione al capitano Lionel Messi, ancora una volta protagonista della vittoria argentina. «È incredibile, non ci sono parole per descriverlo. È il più grande», ha concluso Lautaro.