L'Inter continua a lavorare sul mercato non soltanto in entrata, per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu, ma anche per definire le uscite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è chiamata a gestire le situazioni di Pavard e Asllani, entrambi rientrati alla base dopo la conclusione delle rispettive esperienze in prestito.

Il Marsiglia ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il difensore francese e il Besiktas ha fatto la stessa scelta nei confronti del centrocampista albanese. Entrambi torneranno quindi ad Appiano Gentile, ma nessuno dei due rientra nei piani tecnici dell'Inter per la prossima stagione. Le due eventuali cessioni potrebbero aumentare il budget a disposizione della dirigenza in vista dei prossimi acquisti.

Pavard non sarà reintegrato: l'Inter punta alla cessione



Il caso più delicato riguarda senza dubbio Pavard. La società avrebbe escluso qualsiasi possibilità di reintegro, nonostante il reparto difensivo debba ancora essere completato con l'arrivo di almeno due nuovi elementi.

La decisione non sarebbe legata esclusivamente a valutazioni tecniche, ma anche a motivazioni di carattere extracalcistico che avrebbero compromesso definitivamente il rapporto tra il giocatore e l'ambiente nerazzurro. Per questo motivo, l'obiettivo della società resta una cessione a titolo definitivo già nel corso dell'attuale sessione di mercato.

L'Inter spera di incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro, corrispondente all'importo previsto per il riscatto che il Marsiglia ha scelto di non esercitare. Pavard è legato all'Inter da un contratto valido fino al 2028 e percepisce uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione. Nell'estate del 2023 il club aveva investito poco più di 31 milioni di euro per acquistarlo dal Bayern Monaco, oggi il suo valore residuo a bilancio si aggira tra i 12 e i 13 milioni. Una cessione intorno ai 15 milioni consentirebbe ai nerazzurri di realizzare un'operazione sostenibile anche dal punto di vista economico, liberando inoltre spazio nel monte ingaggi e garantendo nuove risorse da reinvestire sul mercato.