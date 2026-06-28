L'Inter si avvicina all'inizio della nuova stagione con l'obiettivo di consegnare a Chivu una rosa il più possibile competitiva già nelle prime settimane di preparazione. In entrata, per il momento, le novità però sono limitate. I volti nuovi per ora saranno Massolin, destinato però a non rimanere in nerazzurro, e Stankovic, cresciuto nel vivaio interista e rientrato dopo l'esperienza all'estero. Nessun allarme visto che il mercato è ancora lungo, ma rispetto alle aspettative iniziali la dirigenza dell'Inter e Chivu speravano probabilmente di aver chiuso almeno un paio di operazioni.

L'Inter è consapevole che il primo rinforzo dovrà arrivare in difesa dopo gli addii di Acerbi e de Vrij. Il tecnico si aspetta almeno un nuovo centrale prima dell'inizio della stagione e la dirigenza continua a lavorare per individuare il profilo più adatto.

Solet resta in pole, ma la trattativa è in fase di stallo



Il primo nome in cima alla lista continua a essere quello di Oumar Solet dell'Udinese. Secondo il Corriere dello Sport, fino a poche settimane fa l'operazione sembrava vicina alla conclusione. L'Inter aveva già trovato un'intesa con il giocatore e impostato la trattativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, subordinato al rinnovo del contratto del difensore francese. Restava soltanto da ridurre la distanza economica tra le parti: i nerazzurri erano arrivati a offrire circa 22-23 milioni di euro bonus inclusi, mentre l'Udinese continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni.

Negli ultimi giorni, però, la trattativa ha subito una frenata. La dirigenza interista starebbe infatti valutando attentamente l'investimento prima di prendere una decisione definitiva. La prossima settimana potrebbe rappresentare il momento decisivo, con un definitivo via libera oppure con l'abbandono della pista.

Chalobah e Ordonez tra le possibili alternative



Lo stallo per Solet ha inevitabilmente portato l'Inter a valutare profili alternativi. Uno dei nomi tornati d'attualità è quello di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che da diverse sessioni di mercato viene accostato ai nerazzurri.

Il centrale inglese, reduce da una stagione da titolare con i Blues, piace particolarmente per la sua rapidità e per la capacità di giocare con una linea difensiva alta, caratteristiche considerate fondamentali da Chivu. L'ostacolo principale resta il costo dell'operazione: il Chelsea valuta il cartellino circa 30 milioni di euro più cinque di bonus. Anche il Como si è già mosso concretamente, presentando un'offerta da 25 milioni più bonus, senza però convincere il club londinese.

Tra i profili monitorati figura anche Joel Ordonez, giovane centrale ecuadoriano del Club Brugge ed ex compagno di squadra di Stankovic. A differenza di Chalobah, però, il difensore è ancora impegnato nel Mondiale e non sarebbe immediatamente disponibile.