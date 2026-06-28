Il mercato dell'Inter vive una fase di riflessione. Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la trattativa per Oumar Solet è attualmente in una situazione di totale stallo.

Tra Inter e Udinese infatti non ci sarebbero stati contatti da registrare negli ultimi dieci giorni. I due club avevano avviato i dialoghi nelle scorse settimane, ma senza riuscire a trovare un'intesa sulla valutazione economica del difensore francese. Al momento, quindi, il dossier sarebbe congelato e non si registrano passi avanti significativi. La situazione non può ancora essere considerata definitivamente chiusa, ma l'assenza di nuovi contatti alimenta i dubbi sulla possibilità che l'operazione possa concretizzarsi a breve.

Curtis Jones resta un obiettivo, ma la distanza è ampia



Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno sul fronte Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool continua a essere uno dei profili preferiti dalla dirigenza nerazzurra e da Cristian Chivu, ma le richieste economiche del club inglese rappresentano un ostacolo importante.

Romano speiga che l'operazione non può essere considerata definitivamente sfumata, ma la distanza tra domanda e offerta resta molto ampia. L'Inter avrebbe presentato una proposta da circa 25 milioni di euro, mentre il Liverpool avrebbe comunicato chiaramente di non voler prendere in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Una posizione netta che, almeno per il momento, rende difficile immaginare una fumata bianca.

Il club inglese sarebbe disposto anche a trattenere il giocatore e affrontare la questione del rinnovo del contratto piuttosto che cederlo a cifre inferiori alle proprie richieste. Da capire se un eventuale rilancio dell'Inter, con un'offerta vicina ai 30-33 milioni di euro più bonus, possa modificare gli equilibri della trattativa.

Wesley-Inter: il punto



Non arrivano conferme sulla pista brasiliana Wesley per la fascia destra dell'Inter. "Quando il Chelsea lo ha chiesto alla Roma prima di andare su Palestra, la Roma ha risposto che non era in vendita. Non è facile, per una squadra italiana, dire una cosa del genere perchè è difficile resistere a certe cifre - afferma Romano -. Per Gasperini Wesley è un giocatore cruciale. Quando leggete di Wesley-Inter sappiate che è una cosa che non sta in piedi".