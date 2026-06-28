L'Inter è pronta a intensificare i contatti per Curtis Jones, considerato oggi il rinforzo ideale da destinare al centrocampo di Chivu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è consapevole della necessità di regalare al nuovo allenatore almeno un acquisto di primo piano dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, trasferitosi al Chelsea.

Il nome del centrocampista del Liverpool continua a occupare il primo posto nella lista dei desideri di Viale della Liberazione. Jones viene considerato un profilo in grado di aumentare qualità, dinamismo e personalità nella mediana nerazzurra.

Distanza economica ancora da colmare


La trattativa però non è semplice. Il Liverpool continua a valutare il cartellino del centrocampista circa 30 milioni di euro più bonus, una richiesta che non tiene conto della situazione contrattuale del giocatore in scadenza nel 2027.

L'Inter, invece, ritiene che proprio la durata residua del contratto possa rappresentare un elemento utile per abbassare le pretese economiche del club inglese. Al momento la proposta nerazzurra si aggira intorno ai 25 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio.

L'operazione Khalaili può favorire il resto del mercato


Il possibile assalto a Jones si intreccia anche con le strategie dell'Inter per la fascia destra. Dopo aver perso Palestra, finito al Chelsea, la dirigenza ha infatti individuato in Khalaili una soluzione ritenuta più sostenibile dal punto di vista economico.

L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise avrebbe costi sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti per l'operazione Palestra, permettendo così al club di destinare una parte più consistente del budget proprio al centrocampo e al tentativo di arrivare a Curtis Jones.

Sezione: Focus / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 10:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.