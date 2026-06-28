Essere riuscito a trovare la sua prima rete in un Mondiale rappresenta indubbiamente un peso dalle spalle tolto non da poco, per Lautaro Martinez. Emblematico in tal senso il gesto di esultanza dopo il rigore segnato alla Giordania ed emblematiche sono state anche le parole del Toro nel dopopartita a Telefe: "Non dico che me la stavo passando male, ma stavo cercando di superare quell’ansia che avevo perché ho segnato due gol all’inizio dell’ultimo Mondiale contro l'Arabia Saudita, sono stati annullati per fuorigioco. Oggi vivo il Mondiale nel modo migliore, perché difendere il tuo Paese è la cosa migliore che tu possa fare. Sono felice di aver superato il girone con nove punti, era il nostro obiettivo e adesso siamo più speranzosi che mai".

Le sofferenze di quel Mondiale ti hanno in qualche modo insegnato qualcosa per poterti godere meglio questo?

"Sì, può essere. L'ultimo Mondiale mi ha insegnato tante cose, in primis come godere di ogni momento perché non sai quanto può durare e ora lo faccio anche con la mia famiglia che è sempre presente in tribuna. Questo è tutto per loro, in primis per i miei figli che mi hanno cambiato la vita. Poi è dedicato anche al popolo argentino, che nutre la nostra stessa speranza. Daremo tutto per arrivare più in alto possibile".