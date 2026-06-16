Dopo un anno di lavoro e nervi a pezzi finiti poi col rilassarsi col Doblete sollevato, Cristian Chivu si gode, meritatamente, le sue ferie. Vacanze che l'allenatore dei campioni d'Italia, che col tricolore sembra averci preso gusto, ha deciso di trascorrere in famiglia e all'italiana. L'ex terzino nerazzurro è stato pizzicato lì dove è stato a lungo 'gufato', quantomeno per i nove mesi scorsi quando in ballo c'era il gradino più alto del podio d'Italia.

Dopo aver trascorso qualche ora a Capri, l'allenatore dell'Inter è stato avvistato a Napoli, dove ovviamente è stato riconosciuto e immortalato. Immagini che hanno fatto il giro del web che, come da copione, si è scatenato con la fantasia... Fantasia che però si scontra con la realtà, ovvero ferie, vacanze e relax che nulla hanno a che fare con il calcio e le sue logiche.