Dopo un anno di lavoro e nervi a pezzi finiti poi col rilassarsi col Doblete sollevato, Cristian Chivu si gode, meritatamente, le sue ferie. Vacanze che l'allenatore dei campioni d'Italia, che col tricolore sembra averci preso gusto, ha deciso di trascorrere in famiglia e all'italiana. L'ex terzino nerazzurro è stato pizzicato lì dove è stato a lungo 'gufato', quantomeno per i nove mesi scorsi quando in ballo c'era il gradino più alto del podio d'Italia.

Dopo aver trascorso qualche ora a Capri, l'allenatore dell'Inter è stato avvistato a Napoli, dove ovviamente è stato riconosciuto e immortalato. Immagini che hanno fatto il giro del web che, come da copione, si è scatenato con la fantasia... Fantasia che però si scontra con la realtà, ovvero ferie, vacanze e relax che nulla hanno a che fare con il calcio e le sue logiche. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 18:49
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi