Ivan Perisic ha confermato come a gennaio fosse davvero molto vicino all'Inter. Matteo Moretto, in un video pubblicato su Youtube, ha svelato che il PSV non l'ha lasciato andare durante la sessione invernale di calciomercato. ma il PSV non lo ha lasciato andare. Questa mattina, a SPORTITALIA, Perisic ha dichiarato: "A gennaio ero vicino, il Psv non mi ha lasciato. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare", le sue parole. Ricordiamo che, comunque, l'Inter deve intervenire in quella zona di campo e tante soluzioni sono aperte.

Sezione: Mercato / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 17:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione