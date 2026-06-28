Ivan Perisic ha confermato come a gennaio fosse davvero molto vicino all'Inter. Matteo Moretto, in un video pubblicato su Youtube, ha svelato che il PSV non l'ha lasciato andare durante la sessione invernale di calciomercato. ma il PSV non lo ha lasciato andare. Questa mattina, a SPORTITALIA, Perisic ha dichiarato: "A gennaio ero vicino, il Psv non mi ha lasciato. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare", le sue parole. Ricordiamo che, comunque, l'Inter deve intervenire in quella zona di campo e tante soluzioni sono aperte.