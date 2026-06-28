Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal Cagliari, figura Thomas Berenbruch, mezzala classe 2005 di proprietà dell’Inter. Lo abbiamo scritto nella scorsa settimana, spiegando che l'inserimento di Accardi come direttore sportivo del club rossoblu porterà a un'accelerazione sul fronte mercato. Il Giorno riferisce che fino a pochi giorni fa sembrava vicino al trasferimento al Cagliari. La trattativa, però, ha registrato un rallentamento e al momento non sono attesi sviluppi immediati, si legge nel pezzo ripreso dai colleghi di TuttoCagliari.