Dopo Croazia-Ghana 2-1, Ivan Perisic ha reso onore al compagno di squadra Petar Sucic, MVP del match che ha permesso alla squadra di Zlatko Dalic di accedere ai sedicesimi di finale del Mondiale dove troverà il Portogallo. Lo ha fatto pubblicamente postando tra le sue Instagram Stories una foto che lo ritrae assieme al centrocampista dell'Inter che ha in meno il premio di miglior giocatore della partita. Inequivocabile anche la scritta che accompagna l'istanatanea: "PS (che sta per Petar Sucic) accompagnato dall'emoticon di un tornado".

Un messaggio che presenta anche un pallino blu e uno nero, a dimostrazione che Perisic resta sempre legato ai colori che ha vestito per sei stagioni. E che vorrebbe indossare anche in futuro, come spiegato dal diretto interessato a Sportitalia: "A gennaio sono stato vicino all'Inter, ma il PSV non mi ha lasciato andare. Dipende dal presidente e dal direttore, vediamo. Sanno dove sono, mi devono trovare", ha detto Ivan il Terribile parlando con Sportitalia di un suo possibile ritorni a Milano.