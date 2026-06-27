La qualificazione in Champions League porterà il Como, per la prima volta, sotto il controllo del Fair Play Finanziario UEFA. I primi controlli scatteranno però soltanto nella primavera del 2027, quando verranno analizzati i bilanci del club relativamente agli anni 2023-24, 2024-25 e 2025-26. Il massimo delle perdite concesso dalle norme è di 60 milioni di euro nell'arco di tre stagioni. L'acquisto di Nico Paz rientra dunque nei parametri, ma dall'anno prossimo, come evidenzia Gazzetta.it, il club dovrà prestare particolare attenzione anche al Fair Play Finanziario.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 23:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione