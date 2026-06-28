L'Inter guarda al futuro e cerca di dimenticare le ultime delusioni sul mercato partendo da una delle sue certezze più importanti: Pio Esposito. Il canterano nerazzurro festeggia oggi il suo 21° compleanno con uno status completamente diverso rispetto a un anno fa. 365 giorni dopo il primo gol segnato al Mondiale per Club contro il River Plate, Pio è diventato un punto fermo della rosa nerazzurra.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Esposito è considerato praticamente incedibile dalla società, al pari del capitano Lautaro Martinez. Un attestato di fiducia conquistato grazie alle prestazioni offerte nella sua prima stagione da protagonista e all'attaccamento dimostrato verso la maglia dell'Inter, club con cui ha un contratto fino al 2030.
Il rinnovo resta una priorità per il club
Nonostante l'attuale accordo fino al 2030, l'Inter sta già valutando un nuovo rinnovo per blindare ulteriormente il giovane centravanti. L'obiettivo è rafforzare un legame che entrambe le parti considerano destinato a durare nel tempo.
La società vorrebbe affrontare il tema prima dell'inizio della nuova stagione, anche se molto dipenderà dagli sviluppi del mercato estivo. In ogni caso, la volontà condivisa è quella di proseguire insieme, con Esposito destinato a diventare uno dei volti simbolo del progetto tecnico nerazzurro.
Estate di lavoro per confermarsi ai massimi livelli
Dal 16 luglio sarà tra i protagonisti del ritiro estivo in Germania agli ordini di Cristian Chivu. Sarà l'unico dei principali attaccanti della rosa presente fin dal primo giorno, considerando gli impegni internazionali o le vacanze di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny.
Il classe 2005 aprirà la nuova stagione dopo aver chiuso la precedente con numeri importanti: 48 presenze, 10 reti e 6 assist tra tutte le competizioni. Nelle ultime settimane ha ritrovato anche il gol con la Nazionale, segnando sia contro il Lussemburgo sia contro la Grecia.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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