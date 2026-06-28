Qualche tempo fa, un messaggio straziante è giunto alla Federazione calcistica albanese, annunciando che un giovane tifoso malato di cancro di nome Joni sarebbe stato felicissimo di ricevere un messaggio di sostegno dai giocatori della Nazionale del suo Paese, che seguiva con grande entusiasmo. La richiesta non è rimasta inascoltata e il primo a muoversi, inviandogli un videomessaggio, è stato Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter di ritorno dall'esperienza al Besiktas.

Un anno dopo, un parente del piccolo Jon ha dato una bellissima notizia, annunciando che il bimbo ha superato la malattia. Naturalmente, la cosa andava festeggiata, e in che modo Joni stesso avrebbe voluto? Ha ricevuto auguri e inviti da diversi calciatori della nazionale albanese, tra i quali, ovviamente, anche Asllani: "Joni, sono molto contento che tu abbia superato questa sfida. Ti auguro tutto il meglio nella vita e spero di vederti presto allo stadio".