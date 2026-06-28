"Sono i tifosi e voi giornalisti quelli ossessionati con il gol. Io però lavoro per la squadra". Lautaro Martinez, dopo la vittoria della Nazionale argentina contro la Giordania, arrivato anche ai microfoni di ESPN si leva anche un sassolino dalla scarpa commentando la sua prima rete in un Mondiale, arrivata grazie al calcio di rigore del momentaneo 2-0 nel match di Dallas. "Sono felice perché la squadra ha vinto, non per il gol. Un attaccante vive per i gol. Quando non arrivano, è frustrante, ma siamo concentrati sull'obiettivo, proprio come in Qatar e in Copa América”, ha poi aggiunto il Toro.

A Miami dolci ricordi, ma Capo Verde...

Lautaro ha poi nuovamente parlato della prestazione di Lionel Messi: "Quello che ha fatto è pazzesco. Non ci sono parole per descrivere ciò che genera e ciò che rappresenta”. Infine, Lautaro ha parlato del prossimo avversario dell'Argentina, la sorprendente Capo Verde: “C'erano due favorite, Spagna e Uruguay. Alla fine è passata Capo Verde, ma dobbiamo rispettarli e prepararci per quella partita. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di continuare a sognare”, afferma il capitano dell'Inter che poi in zona mista invita i compagni a non prendere sottogamba i Tubarões Azuis: "Sarà una grande partita. Ci sentiamo tranquilli perché a Miami abbiamo vinto la Copa América l'anno scorso. Sarà molto dura per tutto ciò che questa partita rappresenta per loro; sarà la loro partita della vita".