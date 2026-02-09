Dopo i rumors dei giorni scorsi riguardo alla possibile partecipazione di Walter Zenga alla nuova edizione di Grande Fratello VIP, l'ex portiere dell'Inter ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire la sua posizione. "Negli ultimi mesi alcune testate e numerosi profili social hanno diffuso la voce di una possibile partecipazione di Walter Zenga al Grande Fratello Vip - si legge nella storia Instagram postata dal giornalista Biagio D'Anelli e re-postata dall'uomo ragno -. L'indiscrezione, tuttavia, non corrisponde alla realtà. L'ex campione aveva già declinato l'invito lo scorso novembre, in modo cortese e professionale, a causa dei numerosi impegni lavorativi. Nonostante ciò, la notizia continua a circolare senza alcun fondamento. Si tratta quindi di una ricostruzione non veritiera: Walter Zenga resta concentrato esclusivamente sui suoi progetti professionali". Nessuna partecipazione al GF quindi per lo storico portiere dell'Inter che mette fine ai chiacchierii.