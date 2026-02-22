Pomeriggio 'olimpico' per alcuni giocatori dell'Inter. Dopo l'allenamento di questa mattina, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Stefan de Vrij e Piotr Zielinski si sono recati infatti all'Arena Santa Giulia di Rogoredo per assistere dal vivo alla sfida tra Stati Uniti e Canada, valida per la finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, avvenimento clou dell'ultima giornata delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Per la cronaca, l'oro è andato agli Stati Uniti che si sono imposti per 2-1 all'overtime, interrompendo un digiuno olimpico che durava dal 1980, l'anno del celebre 'miracolo' di Lake Placid contro l'Unione Sovietica.