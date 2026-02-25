Anche al Festival di Sanremo è difficile rinunciare all'Inter per un tifoso come Francesco Renga. Il cantante, in gara all'Ariston in questi giorni, ha commentato la brutta eliminazione dalla Champions League durante il programma 'La Volta Buona': "È andata cosi però è servito per stemperare l'attesa prima della performance. Cosa ho visto del Festival? Fino a quando abbiamo preso la 'pera' non ho visto niente, di Sanremo ho visto dalla pera in poi, cioè dal primo gol. Poi ho capito che la situazione era irrecuperabile".

In studio piovono quindi le risate, seguite dal simpatico rimprovero della figlia Jolanda: "Ma puoi parlare dell'Inter quando ti stanno chiedendo del Festival?", ha detto al padre. Un rimprovero simpatico che ha evidenziato il rapporto gioiso e complice che hanno i due.