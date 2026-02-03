Giornata speciale per l’Inter e per Javier Zanetti. Nella serata di oggi il vice presidente nerazzurro è stato protagonista come tedoforo della Fiamma Olimpica e ha preso parte alla 58ª tappa del lungo viaggio della Fiamma, che si concluderà il 6 febbraio a Milano con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La tappa si è chiusa sul Lago di Como, con l’accensione del braciere olimpico in Piazza Cavour: Pupi ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio, prima che la fiaccola venisse imbarcata sul battello Patria per proseguire il suo percorso sul lungolago comasco. Nei prossimi giorni sarà il turno dell’allenatore nerazzurro Cristian Chivu.