Possibile nuova avventura in tv per Walter Zenga. Stando a quanto rivelato da Oggi, infatti, l’ex portiere dell’Inter sarebbe tra i primi nomi selezionati per la nuova edizione di Grande Fratello VIP, che ripartirà a maggio con la conduzione di Ilary Blasi. Quello dell’Uomo Ragno è un nome che circola da tempo per quanto riguarda il casting della trasmissione tv, tanto che sarebbe stato anche tra i nomi scelti dal precedente conduttore, Alfonso Signorini, prima dell’allontanamento da Mediaset arrivato nelle scorse settimane.