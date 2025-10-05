Questa mattina a Milano il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato Dan Brown, tra gli scrittori più letti e tradotti al mondo, autore di successi internazionali come Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni. Lo scrittore statunitense si trova in Italia per il tour promozionale del suo nuovo romanzo, The House of the Scorpion.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Marotta ha omaggiato Dan Brown con una maglia personalizzata, ricevendo in dono una copia autografata del suo ultimo libro con una dedica speciale: "For Inter, my team away from home".