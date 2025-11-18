Giornata speciale per Yann Bisseck, che prima di tornare in Italia per iniziare la preparazione in vista del derby ha visitato la sua vecchia scuola elementare a Colonia-Dellbrück. Tanti autografi, selfie e regali per i 410 bambini che lo hanno accolto festosamente e che hanno ricevuto in dono palloni da calcio, da basket e maglie. Il difensore centrale ha trascorso tre anni nella scuola prima di trasferirsi in un altro istituto della città tedesca. Durante il suo soggiorno, non ha parlato solo della sua infanzia, ma anche del suo grande sogno, quello di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026: "Tramite una telefonata poco prima della nomina a settembre, Julian Nagelsmann ha sottolineato quanto sia importante per lui giocare regolarmente nel club. Sono quindi consapevole di aver ripreso a giocare regolarmente solo dall'autunno. Continuerò quindi a fare tutto ciò che è in mio potere e ad avere pazienza per essere disponibile per le partite internazionali a marzo del prossimo anno. Partecipare alla Coppa del Mondo rimane il mio obiettivo più grande: sarebbe un sogno grandioso e mi ha dato molta forza e motivazione negli ultimi mesi", ha poi affermato Bisseck alla BILD.

Bisseck ripercorre poi l'inizio di stagione un po' travagliato a causa dei problemi fisici accusati: "È stato un periodo molto difficile per me dopo l'infortunio nella finale di Champions League. Ma ho ricevuto cure mediche eccellenti, sono rimasto paziente e, soprattutto, ho cercato di continuare a rendermi disponibile attraverso l'allenamento. Sapevo che le mie opportunità si sarebbero presentate e di recente sono riuscito a sfruttarle con successo". Nel frattempo, però, diverse squadre hanno bussato alla porta dell'Inter chiedendo informazioni per lui: "Ero a conoscenza di alcune voci di mercato che circolavano quando non giocavo regolarmente. Ma al momento sto cercando di ignorare tutto e concentrarmi completamente sui nostri obiettivi e sulle nostre ambizioni all'Inter. Sono molto felice di essere di nuovo una parte importante di questa squadra così forte".