Intervistato da Sky, l'ex attaccante del Milan, Krzysztof Piatek ha parlato della sua ex squadra in vista del derby contro l'Inter in programma per domenica prossima.

Segue ancora la Serie A?

"Sì, guardo il Genoa, il Milan e anche la Fiorentina. Il Milan sta facendo belle cose e penso possa continuare così. Il Genoa deve fare di più. Sono un grande tifoso di queste due squadre e auguro il meglio a entrambe".

Un messaggio ai tifosi del Milan:

"Mi manca tanto l’atmosfera di San Siro. Gli auguro di vincere lo scudetto, il Milan è un grande club e merita di vincere".