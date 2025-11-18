Qual è il derby più bello vissuto da Adriano Galliani? Incalzato da Sky Sport durante il Galà Trofeo Galbiati nella settimana che conduce alla sfida tra Inter e Milan, l'ex ad rossonero ne vota due e torna indietro al lontano 2003: "Ce ne sono stati tanti, difficile sceglierne uno - esordice il Condor -. Quelli che ho più nel cuore sono i due di Champions. Poi ne abbiamo avuto un altro in Champions nei quarti, ma i due derby incredibili in sei giorni, l’atmosfera che si respirava a Milano... Sì, sono senza dubbio i due derby della semifinale di Champions del 2003".