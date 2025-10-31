Uscirà il prossimo 22 novembre, con diversi giorni di anticipo rispetto al solito, l'edizione 2025-2026 dello storico album Calciatori Panini: l'annuncio è arrivato attraverso i social dalla stessa casa modenese regina del mercato delle figurine, che nel frattempo ha presentato quella che sarà la copertina dell'album numero 65 della raccolta dedicata al calcio italiano: scelti come consuetudine degli ultimi anni 20 volti che simboleggiano le squadre di Serie A, con Nicolò Barella scelto come uomo immagine dell'Inter.