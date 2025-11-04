Prima di immergersi nella magica atmosfera della Champions League, ieri Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito hanno trascorso una serata all'insegna della Serie C presenziando in tribuna allo 'Stadio Breda' di Sesto San Giovanni in occasione di Alcione-Pro Patria. Gara nella quale è sceso in campo da titolare tra gli ospiti Christian Dimarco, fratello di Dimash. Ecco lo scatto pubblicato su Instagram da Lacasadic:
Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 14:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
