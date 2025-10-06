Milano al centro del mondo del padel: è iniziato infatti oggi l'OYSHO Milano Premier Padel, quarta edizione del circuito professionistico promosso e riconosciuto dalla FIP International Padel Federation che accoglie all'Allianz Cloud di Piazzale Stuparich i migliori rappresentanti di questo sport. Tra questi, c'è anche lo spagnolo Juan Lebron Chincoa, che per l'occasione ha ricevuto una visita speciale: quella del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, col quale è stato protagonista del più rituale degli scambi di doni.

Barella, infatti, ha ricevuto in regalo una racchetta da padel, contraccambiando l'omaggio con una maglia della Nazionale. Il tutto documentato con scambio di ringraziamenti tra i due sui propri profili social.