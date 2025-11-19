Prepariamoci insieme a Inter-Milan, derby in programma domenica ser a San Siro. Le ultimissime di formazione, come stanno Dumfries e Zielinski, i ballottaggi di Chivu e il ritorno della ThuLa in avanti.

