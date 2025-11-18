Nessun riposo per Manuel Akanji nello scontro diretto della Svizzera contro il Kosovo, secondo in classifica e distante appena tre lunghezze dagli elvetici (13 e 10 punti) ad una giornata della fine della fase a gironi. Nel match di Pristina l'interista parte titolare al centro della difesa a quattro al fianco di Elvedi, mentre Widmer e Rodriguez completano il reparto agendo sugli esterni. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45.