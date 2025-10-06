Martedì 14 ottobre, alle ore 18.30, Henrikh Mkhitaryan sarà alla libreria 'Mondadori Duomo' di Milano per la presentazione di 'La mia vita sempre al centro', il libro autobiografico scritto con il giornalista Alessandro Alciato

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 13:52
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print