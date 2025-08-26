L'Inter vince la seconda Supercoppa Primavera della sua storia e Benito Carbone, tecnico dei nerazzurri, esprime tutta la sua soddisfazione davanti alle telecamere di Sportitalia per il primo trofeo della sua gestione: "Nel finale c'è stata un po' di liberazione perché ai rigori ho perso tante finali, l'ultima palla che ho visto entrare mi ha liberato della paura. I ragazzi meritano questa vittoria per il lavoro che hanno fatto, sono contento perché hanno acquisito una grande cultura del lavoro. Voglio ringraziare anche Andrea Zanchetta per il percorso della scorsa stagione, il suo campionato è stato straordinario. Un grazie anche ai ragazzi dell'Under 23 che vengono da noi sempre con grande spirito e professionalità. Un club come l'Inter merita di fare questo tipo di partite".