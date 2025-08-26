Premiata con il 6,5 dal Corriere dello Sport la direzione di gara di Federico La Penna durante Inter-Torino, sebbene San Siro non abbia risparmiato all'arbitro più di una critica durante i 90 minuti.

"Nessun dubbio sulla seconda rete dell’Inter, segnata da Thuram: l’attaccante francese viene servito da Sucic, a tenerlo in gioco sicuramente Coco e Biraghi, penultimo difendente granata - si legge -. Una curiosità sulla rete dell’1-0: in attesa di un calcio d’angolo, La Penna è andato a fare prevenzione, con Bastoni che cercava di ostacolare il portiere granata Israel. Due parole ad entrambi, il difensore nerazzurro s’è allontanato, da lì è nata la rete che ha sbloccato il match".